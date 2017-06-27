Эстонские танцы по-русски. Новые памятники и фонтаны. Тевтонцы вернулись. "Местное время" в 8:30.

Нарва отправляет на молодежный праздник песни и танца 400 участников. Юные нарвские танцоры придают эстонским народным танцам импульсивность и задор. Это танцевальная интеграция.

В Нарве хотят возвести памятники войнам-афганцам и Святой Деве Марии, кроме того, установить в пруду фонтан.

В Нарвском замке на выходных прошел фестиваль Средневековья. Тевтонское средневековье – не самый изученный период в истории Нарвы, но сильно любимый горожанами. На два дня Нарва погрузилась в четырнадцатый век.

Ведущий – Юрий Николаев.