Местное время

Генеральное консульство России на этой неделе заключит договор с новым визовым центром. Нарвские социал-демократы на местные выборы в октябре пойдут избирательным союзом, а не партийным списком. В ближайшие три года в порту Силламяэ увеличится количество емкостей для аммиака и азотных удобрений.

В предстоящую субботу RMK приглашает жителей Принаровья на акцию "Рождение леса" в Аувере. Главная миссия: рассказать больше о лесной политике Эстонии и дать возможность людям своими руками посадить новый лес.

"Сбежавшие невесты" – традиционное мероприятие в рамках Дней города Нарвы. Несмотря на традиции, в этом году будет много новшеств. Если раньше невесты сажали деревья или клумбы, то в этом году призывают жертвовать деньги на благотворительность.

Ведущий – Михаил Комашко.