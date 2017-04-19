Местное время

В этом году Кренгольмская мануфактура празднует 160 лет со дня закладки первого камня. Нынешние владельцы архитектурного комплекса совместно с Нарвской Арт-резиденцией хотят, чтобы жители Нарвы, кто был связан с мануфактурой, приняли непосредственное участие в организации выставки. С 20 апреля начинается сбор материалов, которые станут экспонатами.

У Игоря Лексова, воспитанника детского дома Кохтла-Нымме и участника проекта канала НТВ “Ты Супер!” на этих выходных в Нарве прошло первое выступление. Игорь побывал в гостях у Нарвской студии и рассказал о своих дальнейших планах.

И по средам мы продолжаем рубрику, посвященную юбилею Нарвского клуба юных моряков. Сегодня речь пойдет о водном туризме.

Ведущий – Михаил Комашко.