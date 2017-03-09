Есть повод!
TEDxNarva – есть ли в нем смысл? "Есть повод!" в 8:30.
18 марта в Нарве пройдёт уже третья по счету научно-популярная конференция TEDxNarva. И в этот раз темой стало два слова: "Без границ".
С гостями передачи – организатором события Антоном Осиповским и спикером Иваном Сергеевым – за полчаса обсудим, о каких же границах пойдёт речь в выступлениях: ментальных, географических или о границах возможного?
Выясним, кто адресат всех выступлений о бизнесе, стартапах, кулинарии, спортивных достижений и историй успеха? Нужно ли это нарвитянам и есть ли хоть какая-то практическая польза от всех подобных встреч для самой Нарвы?
Может, нужно строить заводы, а не распространять идеи?
Ведущий –Михаил Комашко.
Список музыки
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