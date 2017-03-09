TEDxNarva – есть ли в нем смысл? "Есть повод!" в 8:30.

18 марта в Нарве пройдёт уже третья по счету научно-популярная конференция TEDxNarva. И в этот раз темой стало два слова: "Без границ".

С гостями передачи – организатором события Антоном Осиповским и спикером Иваном Сергеевым – за полчаса обсудим, о каких же границах пойдёт речь в выступлениях: ментальных, географических или о границах возможного?

Выясним, кто адресат всех выступлений о бизнесе, стартапах, кулинарии, спортивных достижений и историй успеха? Нужно ли это нарвитянам и есть ли хоть какая-то практическая польза от всех подобных встреч для самой Нарвы?

Может, нужно строить заводы, а не распространять идеи?

Ведущий –Михаил Комашко.