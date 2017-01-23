Местное время

В ходе опроса на улицах Нарвы выяснилось, что горожане ожидают от прихода в Белый дом 45 президента США Дональда Трампа в основном позитивных изменений. Его избрание стало возможным поскольку народ Америки желает перемен.

В Нарве стартовала программа SPIN, при реализации которой подростки будут учиться игре в футбол. Наряду с двумя тренировками в неделю, с целью развития у подростков полезных социальных навыков, планируются мастер-классы, лекции, встречи с психологом.

В бизнес-парке, находящемся недалеко от Нарвы и именуемом нарвским, но созданным при долевом участии волости Вайвара и бизнесмена Прийта Коткаса, состоялось открытие Центра тойота, ставшим самым современным в Балтийских странах. Это первое предприятие. Планируется, что в дальнейшем здесь разместятся центры торговли и обслуживания.

Ведущая – Светлана Чехова.