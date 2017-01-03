Новые пособия – 2017. Нарва-Йыесуу и Вайвара не успели. Новый старый департамент. “Местное время” в 8:30.

Министерство социальных дел Эстонии опубликовало обзор изменений, которые предстоят в новом 2017 году. В нашем эфире – подробнее о трех из них, касающихся помощи семьям и одиноким пенсионерам.

Волости Вайвара и городу Нарва-Йыесуу не удалось набрать достаточного количества жителей до установленного минимума в пять тысяч. Повлияет ли это на ход объединения, и какие варианты развития событий существуют?

Со вчерашнего дня в Нарве возобновил работу ликвидированный в 2012 году Департамент городского хозяйства. Член городской управы Георгий Ингатов, курирующий вопросы городского хозяйства, расскажет о том, как проходил набор 28 работников через конкурс, и какие задачи им предстоит выполнять.

Ведущий – Михаил Комашко.