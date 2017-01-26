В гостях у Нарвской студии Радио 4 – руководитель нарвского отеделния полиции Сергей Андреев. Вопросов о работе полиции в нашем регионе накопилось немало. Во-первых, актуален ли вопрос о комплектации кадров – досаточно ли полицейских в городе? Поговорим и о превентивных мероприятиях, о планах, как можно сделать жизнь в городе безопаснее.

Также выясним мнение главы нарвской полиции о парковках и ухудшении манеры вождения на дорогах. Куда движется статистика правонарушений? Почему не получается наладить систему соседского дозора в Нарве.

Ведущие – Светлана Чехова и Михаил Комашко.