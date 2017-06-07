Местное время

Собрание членов правления и доверенных лиц "Энергопрофсоюза" решило подписать новый колдоговор. Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков по этому пути идти не намерен.

Стартует первая смена нарвских трудовых отрядов. В этом году было подано 255 анкет, но участие в работах примут 60 подростков.

Инфодень для медицинских сестер центров семейной медицины по проблемам ВИЧ инфекции: тестирование, диагностика, лечение.

Ведущая – Светлана Чехова.