Местное время
Колдоговор. Трудовые отряды. Инфодень. "Местное время" 8:30.
Собрание членов правления и доверенных лиц "Энергопрофсоюза" решило подписать новый колдоговор. Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков по этому пути идти не намерен.
Стартует первая смена нарвских трудовых отрядов. В этом году было подано 255 анкет, но участие в работах примут 60 подростков.
Инфодень для медицинских сестер центров семейной медицины по проблемам ВИЧ инфекции: тестирование, диагностика, лечение.
Ведущая – Светлана Чехова.
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