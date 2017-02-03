Медики грозят забастовкой. Крыша для Ваналинна. Скука на городском сайте. “Местное время” в 8:30

Переговоры между медиками и Министерством социальных дел по составлению нового коллективного договора зашли в тупик. Как пояснила “Местному времени” главное доверенное лицо Нарвской больницы Наталья Метелица, вопрос – не столько в заработной плате, сколько в пациентах. Именно на их защиту медики и встали.

Департамент охраны памятников старины выделил 10 000 евро на создание проекта новой крыши зданию,

которое в народе известно как отель Ваналинн. Это одно из немногих древних зданий нашего города, которое последние несколько лет пустовало.

Главные интернет ворота Нарвы – официальный сайт города – оказался среди нарвитян крайне непопулярным. Это выяснилось в ходе последнего опроса населения. Большинство горожан не посещают его вовсе или делают это крайне редко. Там скучно.

Ведущий – Юрий Николаев