В курортном Нарва-Йыэсуу построят Аква-парк. В Нарве реновируют авто- и железнодорожный вокзал. Розыгрыш автомобиля. “Местное время” в 8:30.

СПА-отель “Ноорус” планирует возвести самый крупный водно-развлекательный центр в Эстонии на 450-500 человек. Сумма инвестиций составит от 6,5 до 7,5 миллионов евро.

Нарва объявила повторную госпоставку на реновацию и строительство объединенного автобусного и железнодорожного вокзала, так как в первый раз самое дешевое предложение оказалось в 1,5 раза дороже бюджета проекта. Сейчас проект разделен на две части.

Сегодня состоится открытая лотерея – розыгрыш автомобиля среди всех зарегистрированных жителей города Нарва-Йыесуу и волости Вайвара – самоуправлений, которые ведут процесс объединения в рамках административной реформы.

Ведущая – Светлана Чехова.