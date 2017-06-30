Местное время.

С 1-го июля Эстония председательствует в Совете Европейского Союза. Первые встречи и первые высокие гости. Российский Ивангород на пороге обновления. Цена вопроса – 7,5 миллионов евро. Что думают нарвитяне о наметившемся расколе в рядах центристской партии Эстонии? Итоги опроса горожан. Поработал на грядке – отдыхай с книгой! Нарвская центральная библиотека запускает пилотный проект «Дачная библиотека». Через два года в Нарвском музее появится новая постоянная экспозиция. На конкурсе идей победили ведущие эстонские дизайнеры и архитекторы. Культурная афиша: Дни танца в Нарва-Йыэсуу, выставки, концерты, спортивные турниры. Ведущая – Галина Шустрова.