Что влияет на рынок жилья в Нарве? “Есть повод!” в 8:30.

В минувшем году квартиры в Таллинне и Тарту заметно подорожали. Специалисты говорят даже о новом буме недвижимости. Но как обстоят дела в Нарве? Что изменилось на нарвском рынке жилья за последний год?

Как сокращение населения влияет на рынок недвижимости? Грозит ли нам кохтла-ярвеская ситуация с брошенными квартирами? Что произойдет с рынком недвижимости, если государство будет в Нарве строить арендное жилье?

Об этом беседуем с представителями фирм недвижимости – Александром Богенсом из “Домус Киннисвара” и Сергеем Горлачем из “Трианон Групп”.

Ведущий – Юрий Николаев.