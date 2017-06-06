Местное время

Строительство нового нарвского автовокзала должно было начаться еще в апреле, но строителей до сих пор не видать. В чем причина задержки и где будет временная площадка для междугородних автобусов?

В Нарва-Йыэсуу прошла Морская ассамблея самоуправлений стран Финского залива. Петербург заинтересован в развитии малых портов на южном побережье.

Почему банк не дал ссуду на покупку частного дома в районе Паэмурру, хотя продавец и покупатель уже договорились? Какие документы должны у продавца быть в порядке? Об этом – в рубрике "Жилье мое”.

Ведущий – Юрий Николаев.