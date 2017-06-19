Местное время
Новый отель построят. Колледж принимает студентов. Антикварная ярмарка. "Местное время" в 8:30.
В Нарва-Йыэсуу построят новый отель. По мнению застройщика, в курортном городе могло бы быть гостиничных мест в три раза больше, чем сейчас.
Нарвский колледж Тартуского университета начинает прием вступительных документов. Можно выучиться на педагога, молодежного работника или ИТ-специалиста.
К череде ярмарок, что теперь проходят на Липовой ямке, прибавилась еще одна. Клуб Классик Райдерс – они занимаются реставрацией старых мотоциклов – свой блошиный рынок устроили в Нарве.
Ведущий – Юрий Николаев.
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