Решается судьба автопарковки на Петровской площади. Велодорожек Нарва–Нарва-Йыэсуу будет две. Жители блокадного Ленинграда вспоминают. Местное время в 8:30.

Касса по безработице Ида-Вирумаа отметила лучших работодателей, партнеров и местные самоуправления, с которыми у кассы сложились тесные контакты по трудоустройству жителей региона. В числе отмеченных – Ида-Вируский центр профтехобразования и управа города Силламяэ.

Власти Нарвы намереваются сделать парковку на Петровской площади платной. Не пострадают ли от этого жилые дворы города, куда автомобилисты постараются поставить свои средства передвижения? Мнение чиновника, отвечающего за разработку проекта решения.

Не было ни одной вело-пешеходной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, в перспективе могут появиться сразу две: пограничная тропа и велодорожка – совместный проект Нарвы и Вайвараской волости.

Гость студии – председатель нарвского объединения “Жители блокадного Ленинграда”. Январь – месяц, когда мы вспоминаем этот трагический период истории.

Ведущая – Галина Шустрова.