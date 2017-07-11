Местное время

Педагоги за парту. Мемориал "афганцам". Если клещ укусит.

Педагогам Ида-Вирумаа устроят очередные бесплатные курсы эстонского языка. Каковы были результаты и эффективность курсов прошлого учебного года и будет ли меняться программа обучения нынешних курсов?

На этой неделе начнутся работы по созданию мемориала солдатам, погибшим в Афганских войнах. Мемориал расположится вблизи проспекта Кангеласте, то есть героев. Его установкой занимается союз ветеранов Бастион.

Врач Таллиннской инфекционной клиники Ольга Дыба рассказывает, где можно стать жертвой клеща. Какие симптомы, какое лечение и какие могут быть последствия от укуса.

Ведущий – Юрий Николаев.