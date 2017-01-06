Местное время

Нарвскую больницу закрыли на карантин. Наблюдается всплеск заболеваний гриппом. Нагрузка семейных врачей и врачей скорой помощи – большая. Как действовать, если ребенок или взрослый человек заболел? Куда звонить и к кому обратиться.



Какие возможности имеются у Академии внутренней безопасности для переселения в Нарву? Вариантов несколько – можно переехать за дорого и по полной, а можно обойтись эконом-классом, выделив Нарве кусочек академии.



Нарвский театр Ильмарине начал работу на новом месте. Кроме спектакля нарвитян на выходных порадуют выставка лоскутного шитья, мастер-класс по живописи, несколько концертов и праздник клуба Кренгольм.

Ведущий – Юрий Николаев.