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Местное время

Cегодня 06.01.2017
Рубрика: Raadio 4

Новый год начался с гриппа. Как переселить академию МВД. Выходные – полны концертов и выставок. “Местное время” в 8:30.

Нарвскую больницу закрыли на карантин. Наблюдается всплеск заболеваний гриппом. Нагрузка семейных врачей и врачей скорой помощи – большая. Как действовать, если ребенок или взрослый человек заболел? Куда звонить и к кому обратиться.
 
Какие возможности имеются у Академии внутренней безопасности для переселения в Нарву? Вариантов несколько – можно переехать за дорого и по полной, а можно обойтись эконом-классом, выделив Нарве кусочек академии.
 
Нарвский театр Ильмарине начал работу на новом месте. Кроме спектакля нарвитян на выходных порадуют выставка лоскутного шитья, мастер-класс по живописи, несколько концертов и праздник клуба Кренгольм.

Ведущий – Юрий Николаев.

Список музыки
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