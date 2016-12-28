В квартирных товариществах будут голосовать по новому. Олимпиаду по русскому языку выиграла нарвитянка. Проекты заказали, но не сделали – деньги на ветер. “Местное время” в 8:30.

Квартирные товарищества ждут большие перемены. Через год вступит в силу новый закон, который изменит правила проведения общего собрания. Например, при голосовании будут учитываться не только поднятые руки, но и квадратные метры квартир.

Ученица 11 класса Ваналиннаской Государственной школы Анастасия Богданова стала победительницей международной олимпиады по русскому языку, заключительный тур которой состоялся в Москве.

Городская управа Нарвы намерена списывать устаревшие проекты по реконструкции Таллиннского шоссе и дома народов. Строительные проекты были приобретены в разные года в общей сложности на сумму 82 000 евро, но затем отложены в сторону. Деньги потратили в пустую.

Ведущий – Юрий Николаев.