Офтальмологи в Нарве. Грядущие местные выборы. Жилье моё – новая рубрика. "Местное время" в 8:30.

Благодаря трехстороннему договору между Ида-Вируской центральной и Нарвской городской больницами, а также Клиникой Тартуского университета, в Нарву возвращаются некоторые медицинские услуги. В январе принимать пациентов начали неврологи, а теперь открылся и офтальмологический кабинет.

Главный политический вопрос: станут ли местные выборы в Нарве полем сражения крупных политических фигур? Персону, которая возглавит избирательный список центристов в Нарве, огласят только в середине марта. Но в целом, центристы особо не волнуются и уверены в победе на местных выборах, кто бы их список не возглавлял.

С сегодняшнего дня по вторникам в программе "Местное время" новая рубрика – "Жилье мое – проблемы и решения". Посвящена она будет вопросам о

квартирных товариществах и рынке недвижимости. Первый выпуск о доступности информации и о деятельности КТ.

Ведущий – Михаил Комашко.