Есть повод!

Как говорил великий русский афорист Виктор Черномырдин: "Сроду такого не было, и опять то же самое". Это точно про нас и наш мусор в лесах. Чем больше мы по поводу стихийных свалок сокрушаемся, тем крупнее они становятся.

В передаче ищем правильный выход из мусорного тупика. Что делать – усилить надзор за потенциальными местами свалок, взять под контроль самопальный вывоз отходов или сделать прием строительного мусора бесплатным.

Гости передачи – депутаты Нарвского городского собрания Вадим Орлов и Илья Федоров.



Ведущий – Юрий Николаев.