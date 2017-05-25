Есть повод!
Как решить проблему стихийных свалок? "Есть повод!" в 8:30.
Как говорил великий русский афорист Виктор Черномырдин: "Сроду такого не было, и опять то же самое". Это точно про нас и наш мусор в лесах. Чем больше мы по поводу стихийных свалок сокрушаемся, тем крупнее они становятся.
В передаче ищем правильный выход из мусорного тупика. Что делать – усилить надзор за потенциальными местами свалок, взять под контроль самопальный вывоз отходов или сделать прием строительного мусора бесплатным.
Гости передачи – депутаты Нарвского городского собрания Вадим Орлов и Илья Федоров.
Ведущий – Юрий Николаев.
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