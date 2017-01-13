Местное время

МВД собирается построить вдоль всей реки Нарва патрульную тропу для пограничников. Берега реки местами настолько непроходимы, что патрули не могут быстро добраться до места происшествия. Пограничники обещают, что пользоваться тропой можно будет и пешеходам, и велосипедистам



Министр здоровья и труда Евгений Осиновский встретился с жителями Нарвы. Министр обнадежил горожан, заверив, что медики стали меньше уезжать из страны и даже возвращаются, а люди никак не могли понять, если возвращаются, то почему в Нарву не едут.



В Нарве на следующей неделе пройдет инфодень Совета министров Северных стран. На нем подведут итоги работы нарвского филиала Норден и расскажут о планах на будущее. Например, обязательно проведут Неделю культуры Северных стран в Нарве и Дни Норвегии.



Ведущий – Юрий Николаев.