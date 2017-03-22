Местное время

Яна Тоом собирать голоса на предстоящих муниципальных выборах в Нарве не будет. По ее словам, нарвские центристы могут справиться своей командой. Вероятно, в числе первых в нарвском списке будет депутат парламента Михаил Стальнухин.

В Нарва-Йыесуу новый председатель собрания проводит очередную сессию. Внимание привлек пункт о начале переговоров с Нарвой. Какие переговоры с Нарвой будут инициированы, когда все сроки и возможности для объединения с нашим городом уже истекли?

И продолжим темой админреформы с нарвской точки зрения. По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, объединение Вайвара и Нарва-Йыесуу с Силламяэ – хороший вариант, так как "город свежих морских ветров" для Нарвы более предпочтительный партнер по сотрудничеству и совместным проектам.

Ведущий – Михаил Комашко.