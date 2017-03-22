Местное время
Яна Тоом о местных выборах. Короткие новости. Админреформа с точки зрения Нарвы. “Местное время” в 8:30.
Яна Тоом собирать голоса на предстоящих муниципальных выборах в Нарве не будет. По ее словам, нарвские центристы могут справиться своей командой. Вероятно, в числе первых в нарвском списке будет депутат парламента Михаил Стальнухин.
В Нарва-Йыесуу новый председатель собрания проводит очередную сессию. Внимание привлек пункт о начале переговоров с Нарвой. Какие переговоры с Нарвой будут инициированы, когда все сроки и возможности для объединения с нашим городом уже истекли?
И продолжим темой админреформы с нарвской точки зрения. По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, объединение Вайвара и Нарва-Йыесуу с Силламяэ – хороший вариант, так как "город свежих морских ветров" для Нарвы более предпочтительный партнер по сотрудничеству и совместным проектам.
Ведущий – Михаил Комашко.
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