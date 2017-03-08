Борьба за школьников. Пограничники улыбаются. Наша певица из Германии. "Местное время" в 8:30.

Нарвские власти пытаются защитить свои школы в конкурентной борьбе с государственной школой языкового погружения. Министерство образования хочет увеличить количество учащихся Ваналиннаской школы более чем на 200 человек. Нарва опасается за наполняемость своих школ.

Если два года назад работой эстонских пограничников были довольны только треть российских туристов, то в этом году позитивную оценку поставили больше половины приезжающих к нам россиян. Это выяснилось в ходе исследования проведенного Нарвским колледжем.

Бывшая жительница Кохтла-Ярве Альфия Камалова уже более 10 лет живет и работает в Германии, где удачно складывается ее карьера оперной певицы. Однако родную Эстонию она тоже не забывает. Недавно Альфия была гостьей на одном из концертов в Нарвском замке.

Ведущий Юрий Николаев.