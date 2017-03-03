Местное время

Минувший год для нарвских пешеходов закончился плачевно. 32 аварии с пострадавшими, причем, большинство из них произошли на пешеходных переходах.



Ида-Вирумааский центр профессионального образования проводит международный конкурс сварщиков "Viru Welder". Помимо эстонских учащихся, в нем примут участие иностранные конкурсанты из 3-х стран. Конкурс юбилейный, проводится в 10-ый раз.



Нарва в эту субботу станет магнитом для любителей и профессионалов современного танца и хип-хопа. В КЦ Женева пройдет танцевальный мастер-класс для всех желающих. Даже если у вас грация слона в посудной лавке, не беда!

Ведущий Юрий Николаев.