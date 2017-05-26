В День славянской письменности в Нарве прошло чествование русских филологов и учителей начальной школы. Каждый из 60-ти педагогов получил благодарственное письмо.

Вчера состоялся городской бал выпускников-гимназистов Нарвы-2017. Примечательная особенность этого года: рекордное количество медалистов – 30 золотых и 21 серебряных. Насколько тернистым был путь к медали?

Приходите и участвуйте! Инициативная группа молодых нарвитян приглашает всех неравнодушных к разрушающемуся зданию на ул. Космонауди 6. Зачем? Забетонировать оконные проемы на 1-ом этаже, чтобы закрыть доступ в здание любопытным ребятишкам.

Сегодня в передаче – расширенная Культурная афиша. 27-го мая состоится открытие Летнего сезона на Речном променаде, а также фестиваль "Вкусы Нарвы". Какими оригинальными блюдами удивят нас нарвские рестораны, кафе и бары? Какова программа праздника на променаде? О других культурных событиях предстоящих выходных дней – все в программе "Местное время".

Ведущая – Галина Шустрова.