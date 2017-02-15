На ситуацию двоевластия в Нарва-Йыэсуу заведен административный надзор. В Нарве растет количество пенсионеров и людей с психическими расстройствами. Юбилейный концерт Изиды Галимовой прошел с аншлагом. Местное время в 8:30.

Ситуация двоевластия в Нарва-Йыэсуу продолжается. Старейшина уезда Ида-Вирумаа начал процедуру административного надзора над законностью правовых актов и деятельностью местного собрания курортного города.

Количество пенсионеров в Нарве растет. Наряду с этим увеличивается число людей с психическими расстройствами. По поводу последнего обстоятельства ответов пока нет. А вот имеющийся факт городская управа Нарвы намерена учитывать при формировании бюджета и планировании социальных услуг.

Объявлен городской художественный конкурс "Игры моего детства". Приглашаются профессиональные художники и просто любители.

"Голос – это инструмент, который находится в тебе. Ты поешь с самим собой". Зарисовка с юбилейного концерта Изиды Галимовой.

Анонс программы "Есть повод!" на 16 февраля и криминальная хроника.

Ведущая – Галина Шустрова.