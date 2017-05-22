Нужен референдум. Они возвращаются. Русские пели. "Местное время" в 8:30.

В Нарве создается новый избирательный союз. Кроме активных горожан, в него войдут представители Партии Зеленых и Объединенной Левой партии. Ключевые темы – садоводческие товарищества, русская школа и местные референдумы.

Совмещать два депутатских кресла (в парламенте и в городском собрании) – плохо. Свежим силам во власть не попасть, а крупные партии станут только сильнее.



На выходных прошел русский певческий праздник. 40 хоров, оркестры народных инструментов, фольклорные ансамбли и праздничное шествие по городу. Город Нарва отметил 80-летие проведения Первого общегосударственного слета русских хоров и оркестров.



Ведущий – Юрий Николаев.