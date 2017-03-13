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Местное время

Cегодня 13.03.2017
Рубрика: Raadio 4

Политические процессы курортного города. Коллективный договор раздора. Ориентир-2017. “Местное время” в 8:30.

Кризис в политических процессах в Нарва-Йыесуу может выйти на новый уровень. Стало известно, что сегодня городское собрание проводит официальную сессию: ожидается, что там будут все депутаты, независимо от той стороны конфликта, которую они поддерживают. Главный вопрос: недоверие нынешнему легитимному председателю городского собрания Инге Мушкиной.

В конце февраля городская управа Нарвы и профсоюз работников образования подписали коллективный договор. К этому стороны шли более трех лет, но не успел договор вступить в силу, как оказалось, что подписавшие стороны трактуют его по-разному.

И напоследок краткий обзор прошедшего в Нарве Ориентира-2017. Это крупнейшая на Северо-востоке инфо-ярмарка для школьников, где ребята могут подробно узнать о возможностях обучения как в Эстонии, так и за рубежом. По словам организаторов, ярмарка год от года меняется структурно: пойти на Ориентир стало модным.

Ведущий – Михаил Комашко.

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