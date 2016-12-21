Местное время

26 самоуправлений проиграли правительству в споре по поводу правомочности административной реформы. Однако, как говорит волостной старейшина Вайвара Вейкко Лухалайд, спор носил принципиальный характер, и проигрыш на жизнь волости никак не повлияет.



Увеличение жилой площади квартиры за счет лоджий многие квартирособственники считают своим личным делом и не хотят согласовать эти работы ни с товариществом, ни с городскими службами. Однако лоджии не являются их собственностью. Об этом говорилось на семинаре квартирных товариществ.



В Нарве откроется рождественская аллея. На аллее, кроме традиционной ярмарки, будет работать домик Деда Мороза, мастерская гномиков, и пройдут различные развлечения с концертами.



Ведущий – Юрий Николаев.