Литература и русский язык – особые предметы в школе. "Есть повод!" в 8:30.

Гости студии – русские филологи из нарвских школ – рассуждают о проблемах преподавания русского языка и литературы.

Что делать и как стимулировать детей на изучение этих предметов, если предусмотренные учебные часы сильно сокращены? Чем компенсировать недостаток?

Какие факторы угрожают русскому языку в Эстонии? Наши дети потеряли вкус к чтению? Хорошо это или плохо? Надо ли с этим бороться ? Почему в нарвских школах отсутствуют молодые филологи-русисты? И как вы сами меняетесь с годами, чтобы быть интересным преподавателем?

На эти и другие вопросы отвечают Надежда Иванова из Языкового лицея Нарвы, Наталья Буйницкая из Ваналиннаской государственной школы и Алена Семенюра из нарвской Кренгольмской гимназии.

Ведущая – Галина Шустрова.

