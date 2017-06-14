Мозговой штурм. Делегирование полномочий. Граффити. "Местное время" в 8:30.

Участники круглого стола под названием "На благо общества" провели мозговой штурм в поисках новых форм обслуживания в сфере социальных попечительских услуг.

Департамент архитектуры и планирования Нарвы подготовил проект постановления о передаче ряда полномочий, касающихся детальных планировок, от собрания депутатов городской управе.

В Нарве стартует фестиваль уличного искусства, в рамках которого настенным рисунком будет украшен Дом народов. Мексиканский художник Benuz нанесет на главный фасад здания огромное граффити с пчелами, как символом трудолюбия, и сердцем, как символом жизни.

Ведущая – Светлана Чехова.