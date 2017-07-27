Нарвский дом попечения: 5 лет работы и замечания правового канцлера. "Есть повод!" в 8:30.

Что изменилось в Нарвском доме попечения за 5 лет работы? Как оценивает собственную деятельность первый и до сих пор единственный директор Дома Татьяна Стольфат? Насколько согласна она с замечаниями правового канцлера Юлле Мадизе относительно критики по ограничению свободы передвижения клиентов Дома попечения?

Какие проблемы видит и каковы перспективы в этой сфере, учитывая, что происходит демографическое старение в обществе, и Нарва – яркое тому подтверждение.

Нынешние дома попечения – это добро, зло, счастливая старость или безрадостное существование? Спросим об этом у радиослушателей в прямом эфире.

Ведущая – Галина Шустрова.