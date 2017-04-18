Местное время

Нарвский энергопрофсоюз сегодня проведет в Таллинне пикет с целью добиться от предприятия Eesti Energia сохранения требований работников в новый коллективный договор, поскольку многомесячные переговоры между работниками и руководством концерна завершились провалом. Работодатель предлагает монетизировать льготы и включить их в зарплату. Профсоюз такая замена не устраивает.

Молодежные и участковые полицейские провели рейд среди несовершеннолетней молодежи в Нарве и Силламяэ. В результате были задержаны восемь подростков, употреблявших алкоголь. Во многих случаях употребление алкоголя несовершеннолетними происходит с ведома взрослых.

Интеллектуальные виды досуга популярны во всем мире. Нарва – не исключение. Полтора года назад стартовал первый сезон мнемовикторины Мялумянг в Нарвском колледже Тартуского университета. Далее появилась пабная викторина от тех же организаторов в ресторане Нарвского музея, а теперь из Таллина приехали устроители серий интеллектуальных игр “60 секунд”.

Ведущая – Светлана Чехова.