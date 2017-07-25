Местное время

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Cегодня 25.07.2017
Рубрика: Raadio 4

Демарш нарвитян. Уроки плавания. Путешествие на мызу.

Представители совета от города в ЦУ "Нарвский музей" покинули заседание, на котором планировалось принять решение о проведении конкурса на место директора, поскольку не договорились о сроках проведения и процедуре голосования при выборе руководителя. Нарвитяне были уверены, что с министром культуры достигли согласия о досрочной смене нынешнего директора музея.

Сначала учебного года в школах можно будет повысить требования к урокам плавания, чтобы в результате к 3 классу школьники могли проплыть 200 метров, а главное остаться в живых при несчастном случае на воде. Как в Нарве планируют решать эту задачу, поскольку город до сих пор не определился каким образом будет строить новый бассейн. Решение правительства комментирует вице-мэр Нарвы по вопросам образования, культуры и спорта Вячеслав Коновалов.

23-го июля в Эстонии состоялся День открытых хуторов. На мызе "Золотой медведь", что в волости Кохтла, в Ида-Вирумаа для взрослых и детей предлагают ночлег, хуторскую пищу и знакомство с бытом хуторского жителя. Это только начало пути после реновации старого поместья, а в будущем планируется сказочный городок для детей.

Ведущая – Светлана Чехова.

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