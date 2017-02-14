Наблюдатель

Как высказываются ряд политических обозревателей, в 2017 году Европейский Союз может ожидать самый настоящий политический апокалипсис. Разговоры о том, что это объединение переживает невиданный доселе кризис, эксперты ведут не первый год. Но именно в 2017-м угрозы с разных сторон могут сойтись в “идеальный шторм”.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что не планирует идти на второй срок в качестве главы ЕК. При этом он отметил, что “не устал от своей должности” и “хочет занимать её в течение пяти лет”.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.