Наблюдатель

Вечером 19 декабря на посла РФ в Турции Андрея Карлова было совершено покушение на фотовыставке в Анкаре. Убийца выстрелил ему в спину, в результате чего дипломат скончался от полученных ранений. МИД Турции назвал убийство российского посла "трусливой террористической атакой" и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Дональд Трамп подтвердил свое право занимать пост президента США. В ходе прошедшего голосования выборщиков 306 из 538 голосов было отдано за республиканца. Несмотря на то, что ряд выборщиков изменили свое мнение, а в некоторых городах вновь поднялись антитрамповские протесты, позиции республиканца остались неизменными.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.