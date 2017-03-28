Наблюдатель

НАТО планирует выделить примерно 3 миллиарда евро на усовершенствование спутниковых и компьютерных технологий в течение следующих трех лет. Кроме того, еще 800 миллионов евро планируется направить на компьютерные системы для управления противовоздушной и противоракетной обороной. Ранее президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на сумму более 375 миллиардов евро за услуги НАТО.

Вторая тема – забытая Ливия как возможный плацдарм для исламистов.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.