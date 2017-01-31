Наблюдатель

После инаугурации Президент США Дональд Трамп подписал первые указы на посту главы государства. В минувшую пятницу он подписал указ, который, по его словам, устанавливает более жесткие препятствия на пути проникновения в страну иностранных террористов. Кроме того, Трамп подписал указ, который, как он пояснил, предусматривает начало перестройки вооруженных сил США. Этот план, по его словам, предусматривает “новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме”.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.