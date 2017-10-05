Наблюдатель
Всеобщие парламентские выборы в Германии. Референдум в Каталонии. "Наблюдатель" в 14:05.
Главные темы этой передачи:
- прошедшие в конце сентября в Германии всеобщие парламентские выборы. У "политического руля" в ФРГ останется Ангела Меркель и ее Блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
- референдум в испанском регионе Каталонии. Власти страны рассматривают его как незаконный.
Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.
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