О курдских сепаратистах: право нации на самоопределение вступает в противоречие с международным правовым принципом территориальной целостности государства. "Наблюдатель" в 14:05.

Главная тема – сепаратизм. Если в предыдущей передаче речь шла о Каталонии, то сейчас – о курдских сепаратистах. Говоря об этом, по сути дела имеется в виду право нации на самоопределение, которое вступает, между тем, в жестокое противоречие с международным правовым принципом территориальной целостности государства.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.