Наблюдатель

Эммануэль Макрон одержал уверенную победу на президентских выборах во Франции, опередив кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен более чем на 30% голосов. Таким образом 39-летний экс-министр экономики станет самым молодым главой государства в истории Пятой Республики. После объявления предварительных результатов Макрон пообещал продолжать борьбу с терроризмом и работать над единством Европы. Его соперница в гонке за президентское кресло объявила о создании в стране новой оппозиционной силы.

В студии – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.