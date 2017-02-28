Наблюдатель

В середине февраля в Мюнхене уже в 53-й раз проходила международная конференция безопасности, собравшая правительственных и общественных деятелей, дипломатов, военных экспертов из десятков стран. На форуме был представлен доклад о главных угрозах и вызовах современному миру "Постправда, постзапад. Постпорядок?". Каковы же основные выводы доклада? В студии аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Ющкин.