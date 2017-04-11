Ракетный удар США по авиабазе в Сирии. Взрыв в вагоне метро в Петербурге. "Наблюдатель" в 14:05.

Как заявил Дональд Трамп, ракетный удар по авиабазе в Сирии отвечает жизненно важным национальным интересам США. Он обвинил президента Сирии Башара Асада в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Несмотря на наглядную демонстрацию американской военной мощи, пока неясно, изменится ли ситуация в Сирии. 59 крылатых ракет едва ли смогут изменить ничем не сдерживаемые методы Асада в гражданской войне.

Вторая тема – взрыв в вагоне метро в Петербурге. Кто бы ни стоял за этим терактом, уже понятно, что политическая повестка сменится – в ближайшее время в России вряд ли будут говорить о "борьбе с коррупцией", "протестах школьников" и даже экономических трудностях.

Ведущие – аналитик Райво Варе и директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.