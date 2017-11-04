Среди гостей Таллинна недавно оказался и известный русский писатель Владимир Войнович. Его принимал Дом писателей, где В. Войнович встречался с читающей публикой. А утром, еще до встречи, мы "постояли" с ним на перекрестке, точнее, посидели, потому что беседовали в студии Радио 4, в Доме Эстонского радио, который как раз на перекрестке улиц Гонсиори и Крейцвальди и стоит.