Музыка от Ольги Шубин.

В этой передаче прозвучат песни, которые с раннего детства и до сего времени играли в моей жизни определенную роль. Сразу скажу, что будут песни из любимых фильмов «Последняя реликвия» и «Звуки музыки», песни группы АББА и БИТЛЗ, «Машины времени», Яака Йоала, Георг Отс, танго «Кумпарсита», Луи Армстронг, Марина Капуро, Элвис Пресли, Ольга Кормухина, вальс Энтони Хопкинса. А первая — Рула ту рула, которую пели в моей семье еще в 60-е, когда за праздничным столом собирались родственники и близкие друзья.