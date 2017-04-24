Пару слов о предстоящем на этой неделе концерте Бориса Гребенщикова, об исландском мультиинструменталисте и музыкальном продюсере Оулавюре Арнальдсе, о классиках жанра The Weavers, современной турецкой певице и поэтессе Джейлян Эртем и многих других.

Руку на пульсе вечернего Таллинна в прямом эфире держит Дмитрий Микрюков.