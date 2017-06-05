Мельница.

Американский певец и актёр Крис Кристо́фферсон в 60-е годы изменил облик музыки кантри, под влиянием творчества Боба Дилана развернув её от эксплуатации шаблонных ковбойских и романтических мотивов к более глубоким формам личностного выражения. Испанская фламенко певица и пианистка — Мария Толедо. Её пластинка 2016-го года Magnética была номинирована на премию "Грэмми" в области латиноамериканской музыки в двух категориях. Известная греческая певица Гликерия. В ее исполнении записано очень много народных песен и песен Малой Азии - она любит этот стиль. Экзотическая певица из Сомали, единственная представительница "мекки современного пиратства", выбравшаяся на мировую эстраду — Сахра Халган. Композиции всех этих, и многие других исполнителей прозвучат в данном выпуске передачи "Мельница". Автор и ведущий - Дмитрий Микрюков.