Чернокожая фолк-певица Трейси Чепмен, музыка и личность которой не могли не победить предубеждения. Норвежская саамская певица Мари Бойне, которая поет в традиционном народном стиле с инструментальным и перкуссионным сопровождением. Иранский музыкант, певец и автор песен Мохсен Намджу – его уникальный стиль, сочетает влияния блюза и рока, а также иранской народной музыки. Новая песня наших эстонских звезд фолк-сцены Trad.Attack! И многое другое – в этом выпуске передачи "Мельница".

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.