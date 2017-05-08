Дебют африканской женской группы, композиция "короля колумбийского шансона", песня с лучшего английского акустического фолк-альбома 70-х и австралийская психоделия. "Мельница" в 18:05.

В этом выпуске передачи "Мельница", помимо всего прочего, состоится дебют африканской женской группы, прозвучит композиция "короля колумбийского шансона", эфир дополнит песня с лучшего английского акустического фолк-альбома 1970-х годов, а украсит этот "пестрый коктейль" австралийская психоделия.

В прямом эфире у микрофона и за звукорежиссерским пультом – Дмитрий Микрюков.