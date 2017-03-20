Песня бывшей жены сына президента Франции, музыка чилийских изгнанников, сказочные баллады и новинка от Milky Chance. "Мельница" в 18:05.

В этот весенний день ведущий передачи Дмитрий Микрюков предлагает вместе с ним в прямом эфире оценить песню бывшей жены сына президента Франции, послушать музыку чилийских изгнанников, насладиться сказочными балладами и "попробовать на вкус" трек с вышедшего в минувшую пятницу альбома немецкого коллектива Milky Chance.